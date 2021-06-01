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В МФЦ Пермского края начали принимать заявки на подключение частных домов к газу
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил региональным властям задачу обеспечить доступ к максимальному числу услуг через единое окно. Это позволит жителям удобно и комфортно решать свои проблемы, посетив любой офис МФЦ, находящийся в шаговой доступности. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, многофункциональный центр заключил соглашение о взаимодействии с АО «Газпром газораспределение Пермь».
С 1 июня в любой офис «Мои Документы» можно обратиться с запросом о предоставлении технических условий на газификацию, оставить заявку на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Затем заявление передается в ресурсоснабжающую организацию, специалисты которой в установленные законом сроки должны принять решение и направить результат в многофункциональный центр. Получить готовые технические условия и договор согласно запросу можно также в МФЦ.
Ранее воспользоваться данными услугами могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. С сегодняшнего дня сервисы стали доступны и для физических лиц.
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