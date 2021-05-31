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В Перми на неделе будут работать 7 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19
Сделать прививку от COVID-19 бесплатно и без предварительной записи можно по адресам: торговый центр «Карусель», шоссе Космонавтов, 59, торговый центр «КИТ», улица Крупской, 79а, торговый центр «Горный хрусталь», Уральская, 85, офис МФЦ на Куйбышева, 9, гипермаркет "Семья", Революции, 13, автобусная остановка "Чусовской водозабор", дачный поселок "Алешиха", на мини-рынке.
С собой нужно взять паспорт, медицинский полис и маску. Сначала вам предложат заполнить анкету, где нужно указать свои данные и перенесенные заболевания. Затем пригласят на небольшой медосмотр.
Все вакцины - двухкомпонентные, поэтому нужно будет прийти на иммунизацию повторно.
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