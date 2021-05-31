Полиция задержала подозреваемого в производстве мефедрона

Сотрудники краевого МВД задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в производстве мефедрона. В прошлом году злоумышленник уже попал в поле зрения правоохранителей и стал фигурантом уголовного дела за хранение наркотиков в крупном размере. Однако он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Находясь на свободе, он продолжил заниматься противоправной деятельностью. В арендованной квартире пермяк синтезировал мефедрон с целью сбыта. Как установили оперативники, подозреваемый организовал полный цикл – от изготовления до продажи разовых доз наркотиков потребителям. При этом всю работу он выполнял сам.При обыске в арендованной квартире полицейские изъяли лабораторию, прекурсоры, химическую маску, весы, фасовочный материал, а также недавно изготовленную партию запрещенного вещества. Помимо этого, стражи порядка обнаружили плантацию конопли, которую, по словам злоумшыленника, он выращивал для личного употребления.