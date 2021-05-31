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Полиция задержала подозреваемого в производстве мефедрона
При обыске в арендованной квартире полицейские изъяли лабораторию, прекурсоры, химическую маску, весы, фасовочный материал, а также недавно изготовленную партию запрещенного вещества. Помимо этого, стражи порядка обнаружили плантацию конопли, которую, по словам злоумшыленника, он выращивал для личного употребления.
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