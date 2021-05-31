«Концерт № 5» - будущее Пермского балета

В Пермском театре оперы и балета представили премьеру - Концерт № 5 Сергея Прокофьева. Структура вечера «Балеты на музыку русских композиторов» планировалась следующим образом. Первый балет («Польский бал») — классический, хореографический шедевр первой половины XХ века. Второй балет —«Когда падал снег» - из текущего репертуара пермского театра. Третий — новая постановка в современной хореографии («Концерт № 5»). Таким образом, перед зрителями открывается прошлое, настоящее и будущее Пермского балета.Первое отделение - это «Польский бал» — так принято называть второй акт оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. В основу либретто легла история начала XVII века о подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина. Действие акта разворачивается в роскошном дворце польского короля Сигизмунда III, празднующего с соратниками предвкушаемую победу над русскими. Антон Пимонов, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета: "Несмотря на то что это сюита, которая была встроена в оперу, я считаю, что это самостоятельное произведение, которое мы можем отдельным актом показывать. Это салонный характерный танец, который с трудом дается артистам балета. Мне хотелось, чтобы пермская труппа станцевала этот акт. Это воспитывает манеру, технику ног и ощущения себя на сцене". Вторая премьера - "Концерт №5". Музыка отражает творческие поиски Прокофьева в начале 30-х. Концерт характеризуют напористость, резкие и неожиданные переходы между музыкальными планами. Всё это находит отклик в хореографии Антона Пимонова. Балетмейстер, подобно композитору в концертном жанре, отступает от романтической традиции и создает балет иного типа, в котором танец равен музыке и сливается с ней в единое неразделимое целое.