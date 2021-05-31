← На Комсомольском проспекте разбирают торговые павильоны
Прививки от коронавируса в Прикамье сделали более 235 тысяч жителей →
"Вести. Здоровье": как бросить курить
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← На Комсомольском проспекте разбирают торговые павильоны
Прививки от коронавируса в Прикамье сделали более 235 тысяч жителей →
|
28.05.2021 в 15:22
28.05.2021 в 10:10
28.05.2021 в 09:43
26.05.2021 в 17:04
26.05.2021 в 13:28
24.05.2021 в 09:24
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
Более 143,5 тысяч жителей Прикамья приняли участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства
На трассе возле Березников спасали лося
«Концерт № 5» - будущее Пермского балета
В Перми на неделе будут работать 7 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19
Полиция задержала подозреваемого в производстве мефедрона
С 1 по 4 июня ограничат движение на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева
Прививки от коронавируса в Прикамье сделали более 235 тысяч жителей
"Вести. Здоровье": как бросить курить
На Комсомольском проспекте разбирают торговые павильоны
Жителей деревни Комаришка оставили без экстренного дорожного сообщения
В Березниках открывается ПЦР-лаборатория
В Перми выпущена юбилейная транспортная карта
Водитель, перевернувший авто на площади Восстания, скрылся с места ДТП
Автономное отопление: виды, способы установки
В Перми ожидается около +13 градусов
Пермяки приняли участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег. РФ"
Старт ЕГЭ: выпускники сдают литературу, географию и химию
В Перми стартовал Суперфинал Всероссийских соревнований «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова
Пермяков научат, как открыть собственное дело
В Прикамье выявлен первый случай заболевания клещевым энцефалитом
Жители микрорайона Парковый пишут вопросительные письма в мэрию
МЧС Пермского края предупреждает о серьёзном похолодании
Вести Пермь. События недели 30.05.2021
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На Комсомольском проспекте разбирают торговые павильоны
Жителей деревни Комаришка оставили без экстренного дорожного сообщения
В Березниках открывается ПЦР-лаборатория
В Перми выпущена юбилейная транспортная карта
Водитель, перевернувший авто на площади Восстания, скрылся с места ДТП
В Перми ожидается около +13 градусов
Пермяки приняли участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег. РФ"
Старт ЕГЭ: выпускники сдают литературу, географию и химию
В Перми стартовал Суперфинал Всероссийских соревнований «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова
Пермяков научат, как открыть собственное дело
Добавить комментарий: