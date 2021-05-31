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Прививки от коронавируса в Прикамье сделали более 235 тысяч жителей

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 31 мая, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 235 196 жителей. Из них 180 264 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали 106 860 тыс. человек из данной группы риска, в том числе почти 7,5 тыс. из них – за прошедшую неделю. Завершили курс вакцинации 85,7 тыс. пациентов, в том числе более 3 тыс. – за последние 7 дней.
На 31 мая первым компонентом также привиты 24,6 тыс. работников промышленных предприятий, почти 19 тыс. из них завершили вакцинацию. Кроме того, первым компонентом на сегодня иммунизированы более 11 тыс. медицинских работников, большинство из которых оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также волонтеров. Свыше 8,5 тыс. из них закончили курс иммунизации. С начала массовой вакцинации за прививками в медорганизации обратились более 12 тыс. пациентов, имеющих хронические заболевания, в том числе свыше тысячи сделали прививки за последнюю неделю. Почти 9 тыс. человек из этой категории уже вакцинированы вторым компонентом.
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».
Кроме того, записаться на прививку можно на портале Госуслуг. Для этого нужно:
2. Нажать на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19»,
3. Заполнить все необходимые персональные данные на появившемся бланке,
4. Выбрать лечебно-профилактическое учреждение,
5. Выбрать медицинскую услугу, которую хотите получить, – «Вакцинация от COVID-19»,
6. Выбрать удобную дату и время.

Опубликовано: 31.05.2021 в 15:30 в рубрике - Вести Пермь

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