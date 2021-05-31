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На Комсомольском проспекте разбирают торговые павильоны
Как заявляют в администрации, все конструкции были самовольными постройками, возведенными на коммунальных сетях. Сейчас земельные участки выкупили у собственника, теперь на этом месте должны провести реконструкцию улицы, расположить пешеходные дорожки и элементы благоустройства.
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Жителей деревни Комаришка оставили без экстренного дорожного сообщения
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