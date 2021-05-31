Старт ЕГЭ: выпускники сдают литературу, географию и химию
За ходом ЕГЭ следит Лариса Стрельникова.
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30.03.2021 в 08:30
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Вести Пермь. События недели 30.05.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.05.2021
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