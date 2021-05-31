Пермяки приняли участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег. РФ"

В воскресенье несмотря на испортившуюся погоду в Перми состоялся полумарафон "ЗаБег.РФ". Это спортивное событие федерального масштаба, которое 30 мая прошло во всех регионах страны. В Прикамье для участия зарегистрировались около 3000 человек. Уникальная особенность "ЗаБег РФ" - синхронный старт. Как заявлено, свои дистанции одновременно начнут в 85 регионах, 5 часовых поясов. Заявились более 120 000 человек.

Сергей Серебренников, участник полумарафона: "Нас застал небольшой дождик. Но это нам не помешало пробежать. Выполнил свой личный рекорд. Всем советую бегать. Заряжает, поднимает настроение!"

«ЗаБег. РФ» – это не просто масштабное спортивное мероприятие, но и культурная программа: концерты- это, как повезёт с погодой, фотозоны, выставка спортивного питания и многое другое. В едином ритме вся страна бежит на выбор 4 дистанции: полумарафонскую 21 км, 10- для начинающих, 5 -для тех, кто только знакомится с бегом, и 1 км для детей и их родителей. Медали финишеров получили все!