Пермяки приняли участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег. РФ"
Сергей Серебренников, участник полумарафона: "Нас застал небольшой дождик. Но это нам не помешало пробежать. Выполнил свой личный рекорд. Всем советую бегать. Заряжает, поднимает настроение!"
«ЗаБег. РФ» – это не просто масштабное спортивное мероприятие, но и культурная программа: концерты- это, как повезёт с погодой, фотозоны, выставка спортивного питания и многое другое. В едином ритме вся страна бежит на выбор 4 дистанции: полумарафонскую 21 км, 10- для начинающих, 5 -для тех, кто только знакомится с бегом, и 1 км для детей и их родителей. Медали финишеров получили все!
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