В Перми стартовал Суперфинал Всероссийских соревнований «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова

В Перми на площадках УДС «Молот» и СК им. В.П. Сухарева проходит Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. В соревнованиях принимают участие 456 спортсменов – 24 лучших команд из регионов страны в трех возрастных категориях: 2010-2011, 2008-2009, 2007-2006 годов рождения.

Пермский край на соревнованиях представляет команда «Академия 2010». В первом матче хозяевам не повезло. В овертайме прикамцы уступили «Трансбункеру» и Хабаровского края со счетом 3:4. Но впереди еще 3 дня соревнования. Матчи Супфинала «Золотой шайбы» будут проходить до 2 июня включительно. В этот день определятся победители во всех трех возрастных категориях.

Алексей Чикунов, вице-президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.А. Тарасова: «В этом году установлен рекорд по количеству участников. В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. Традиция, которой уже более полувека, остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды. Все олимпийские чемпионы начинали путь с любителей. Поэтому важно обращать внимание на детский спорт, где делаются первые шаги в хоккее».