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В Перми стартовал Суперфинал Всероссийских соревнований «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова
Пермский край на соревнованиях представляет команда «Академия 2010». В первом матче хозяевам не повезло. В овертайме прикамцы уступили «Трансбункеру» и Хабаровского края со счетом 3:4. Но впереди еще 3 дня соревнования. Матчи Супфинала «Золотой шайбы» будут проходить до 2 июня включительно. В этот день определятся победители во всех трех возрастных категориях.
Алексей Чикунов, вице-президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.А. Тарасова: «В этом году установлен рекорд по количеству участников. В России соревнования объединили 89 тысяч ребят. Традиция, которой уже более полувека, остается неизменной. В матчах участвуют не профессиональные, а дворовые команды. Все олимпийские чемпионы начинали путь с любителей. Поэтому важно обращать внимание на детский спорт, где делаются первые шаги в хоккее».
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