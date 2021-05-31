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Пермяков научат, как открыть собственное дело
Обучение будет проходить в рамках программы «Начни свое дело». Эксперты научат желающих написанию и защите бизнес-проектов, развитию управленческих навыков, а также пояснят, как ориентироваться в правовой и налоговой деятельности.
В рамках сотрудничества краевого Минсоца и Фонда развития предпринимательства планируются различные мероприятия, направленные на информирование людей: конференции, семинары, тренинги, мастер-классы, обучающие программы, круглые столы и др. Кроме того, в рамках соглашения будет вестись информирование предпринимателей о мерах поддержки занятости в регионе.
Таким образом, человек, обратившийся в службу занятости или в центр «Мой бизнес», получит комплексное сопровождение в создании своего бизнеса от экспертов-наставников, а также практические навыки в организации и управлении своего дела.
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