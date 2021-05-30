← Жители микрорайона Парковый пишут вопросительные письма в мэрию
В Прикамье выявлен первый случай заболевания клещевым энцефалитом
Пермский краевой Роспотребнадзор: " В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские организации региона обратилось пострадавших от укусов клещей 6140 человек, в том числе детей – 1372".
На клещевой вирусный энцефалит был исследован 5061 клещ, инфекция выявлена в 64 случаях (1,3 %); на иксодовый клещевой боррелиоз – 4058 из них инфицировано 1536 клещей (38%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 3619, инфекция выявлена в 87 случаях (2,4%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 3619 из них заражены 112 клещей (3,1%).
Также был зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жители микрорайона Парковый пишут вопросительные письма в мэрию
МЧС Пермского края предупреждает о серьёзном похолодании
Вести Пермь. События недели 30.05.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.05.2021
В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19
В Перми состоялись совместные учения по тушению лесного пожара
Будем с хлебом: в Прикамье начинают обрабатывать заброшенные сельхозугодья
На трассе Пермь-Екатеринбург продолжаются строительные работы
Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»
В Прикамье будут судить лжедезинфектора
Добавить комментарий: