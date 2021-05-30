Жители микрорайона Парковый пишут вопросительные письма в мэрию

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Строить дорогу краевые власти начали в 2019 году. Однако работы были приостановлены на год: дорога пролегала по нескольким частным земельным участкам, собственность выкупили и реконструкцию возобновили.
На данный момент завершены работы порядка 65%.
Заказчик работ на этом объекте — краевое управление автомобильных дорог. Однако проконтролировать работу подрядчика приезжали власти городские: мэр Перми Алексей Дёмкин и депутаты городской думы. Поводом послужили многочисленные жалобы водителей и местных жителей, ждущих окончание ремонта.
Всего предусмотрено 4 строительных этапа. Сейчас идёт первый от ул. Куфонина до ул. Вишерской. Это чуть более полутора километров. Его закончить краевые строители должны были в 2020 году. Подрядчик обещает, в августе движение будет восстановлено на двух бездействующих полосах с новеньким асфальтом, которые сейчас используются для стоянки строительной техники.
А после построят пешеходные и велодорожки, сделают уличное освещение. И на этом первый этап будет закончен. Срок выполнения — до 30 ноября 2021 года.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Всегда будет контролироваться со стороны городских властей и депутатского корпуса. Наша задача здесь — посмотреть, как работает подрядчик. Нам нужно понимать, что говорить нашим горожанам: в какие сроки будет реализован проект, в какие сроки будет реализован проект сколько это стоит для наших бюджетов".
Второй этап — строительство дороги от улицы Вишерской до Попанинцева, Третий — от Попанинцева до площади Гайдара, Четвёртый — от Локомативной до Стахановской. Сюда входит возведение 5 транспортных развязок. Сейчас разрабатывают проектную документацию. В итоге ул. Строителей должна соединить Западный и Восточный обходы Перми.
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