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Жители микрорайона Парковый пишут вопросительные письма в мэрию →
МЧС Пермского края предупреждает о серьёзном похолодании
МЧС Пермского края: "По данным ЦГМС ночью 31 мая и 01 июня 2021 года местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0°C до -2°C".
Жителям Прикамья рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать правила использования электроприборов, защищать посадки на огородах.
"Организовать укрытие деревьев защитным материалом. Он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.), – советуют в МЧС".
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