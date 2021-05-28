В Перми состоялись совместные учения по тушению лесного пожара

В Перми прошли совместные учения лесничих, пожарных и сотрудников гражданской защиты по тушению лесного пожара. Задача стояла самая сложная - потушить населенный пункт.

В Андроновском лесу, недалеко от садового товарищества «Вишенка», горит сухая трава. По сигналу тревоги к тушению приступают пожарные.

Жителей дачного массива оповещают о возможном распространении пламени. У пожарного расчёта оказывается недостаточный для тушения запас воды, на помощь приходят коллеги из Черняевского участкового лесничества. Подвозят дополнительные резервуары, для подачи используют мотопомпу. Остаточные очаги пламени лесники гасят ранцевыми огнетушителями. На опашку минерализованной полосы выпускают экскаватор.

Чтобы подобным не закончился ваш культурный отдых на природе, важно помнить простые правила: расчистить территорию вокруг себя в радиусе на 2 метра от горючих материалов, с собой иметь, как минимум, 5 литров воды. И главное - тушить до последней искры.К счастью, в Андроновском лесу пожар удалось быстро локализовать, перекинуться огню на ближайшие дома не дали. Таков итог совместных тактико-специальных учений пермских подразделений лесничества, пожарных и управления гражданской защиты.

Александр Филиппов, подполковник, заместитель начальника 10 пожарно- спасательного отряда: "Лес находится на удалённом расстоянии от источника, мы здесь отрабатываем различные способы забора воды из промежуточного источника. Основная наша задача - это отработка практических навыков и взаимодействие сил РС ЧС на территории города Перми".В этом году вместе справляться пришлось уже дважды: в Кировском районе горели 2 гектара леса. Чуть меньше, 0,7 Га, спасали в Верхней Курье.

Николай Бросенко, главный лесничий МКУ «Пермское городское лесничество»: "Всё начинается с человеческого фактора: забыли костёр, не потушили сигарету. Всё это в жаркую погоду, как раз начинается возгорание, после возгорания начинается пожар".В рамках учения также состоялся смотр личного состава всех участковых лесничеств и средств тушения. В наряд выезжает отряд из пяти человек. С помощью мотопомпы и пожарного рукава можно накачать воду из любого водоёма. Также всегда под рукой топоры, лопаты, ранцы.

Сейчас в Перми объявленный класс пожарной опасности в норме - 2-й, местами 3-й. По краю, особенно югу, - до пятого, это уже чрезвычайный - он означает высокую вероятность возгорания в лесу.