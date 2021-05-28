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В крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 180. В числе 97 новых инфицированных 37 пациентов мужского пола, 60 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 17 человек, от 30 до 49 лет – 34 человека, 27 в возрасте 50-64 и 11 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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