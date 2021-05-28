Будем с хлебом: в Прикамье начинают обрабатывать заброшенные сельхозугодья

Посевная кампания в Пермском крае выполнена на 86%. Где-то, как, например, в Частинском районе, она уже завершилась. В целом в крае предстоит обработать 735 тыс. га земли. Часть из них - вновь вводимые площади. Причем, это не целина, а некогда заброшенные сельхозугодья.Еще недавно на этом поле были деревья и борщевик с человеческий рост. За пару недель Сергей Южаков с командой полностью очистили несколько гектаров земли. Еще два месяца приготовлений и в конце лета будут сеять первые культуры.Сергей Южаков, механик пермского НИИСХ филиала ПФИЦ УрО РАН: "Еще все лето будут обрабатывать и культивировать. Возделываем по новой эти поля".Правительство Российской Федерации утвердило госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. На это из федерального бюджета выделено 500 миллиардов рублей. В Пермском крае более 5 тысяч гектаров планируется обработать в этом году.Иван Огородов, директор пермского НИИСХ филиала ПФИЦ УрО РАН: "Мы здесь размещаем озимые, яровые культуры, и вот на этом поле в следующем году уже будут расти озимые культуры".Все работы выполняют на новой, современной технике, которую купили за счет региональных денег.Ход посевной компании обсудили на выездном заседании правительства в Осе. Общая площадь задействованных полей в этом году в Пермском крае – 735 тыс га. На сегодняшний день посевная выполнена на 86%. В Бардымском районе план выполнили, в Частинском - перевыполнили, в Осинском районе поля заполнены на 76%.Чтобы увеличить производительность, аграриям нужно продолжить обновлять технический парк. Для этого уже созданы и продолжают формировать различные меры государственной поддержки, что бы люди чувствовали позитивные изменения здесь и сейчас.Павел Носков, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Сейчас мы ведем расчеты по изменению параметров по господдержке при приобретении оборудования на условиях лизинга, в ближайшем системном часе эти предложения мы вам представим".Краевые власти заинтересованы в развитии сельского хозяйства в Прикамье. По словам главы региона важно, чтобы как можно больше аграриев могли пользоваться субсидиями.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Считаю, что у нас потенциал еще большой и на правительстве в рамках доклада нового министра поставлена задача, чтобы сельская отрасль расценивалась, как отрасль инвестиционная, чтобы мы могли все больше и больше привлекать инвестиций по строительству тех же самых коровников по переработке молока".В завершение рабочей поездки глава региона посетил Осинский розарий, где круглый год выращивают различные цветы. Планируется здесь создать особую площадку, где предприниматели края смогут перенимать опыт по созданию подобных высокотехнологичных теплиц.