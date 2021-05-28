На трассе Пермь-Екатеринбург продолжаются строительные работы

Строительные работы на трассе Пермь-Екатеринбург добрались до Кунгурского района. В следующем году будет сдано и открыто 11 км магистрали. Здесь, помимо дороги, появится речной мост, 2 пешеходных и один тоннель для проезда спецтехники. По трассе Пермь-Екатеринбург Дмитрий ездит ежедневно. Проблемы начинаются после транспортной развязки возле поселка Кукуштан в направлении Кунгура.Дмитрий, водитель: "Пробки, заторы, аварии. Дорога сама по себе морально устарела. Ждем новую уже давно и будем очень рады, если она быстрее придет в эксплуатацию".Активное строительство идет на участке с 47 по 58 км. С ходом работ познакомился член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин.Александр Пастухов, главный инженер ФКУ Упрдор «Прикамье»: "Это федеральная адресная инвестиционная программа модернизации и развития транспортной системы РФ. У нас объект с 2019 года по 2022. Финансированием обеспечены". Большая реконструкция трассы Пермь-Екатеринбург важна не только для комфортного передвижения водителей, но также для развития бизнеса и туристического потенциала Пермского края.Антон Немкин, член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Я думаю, многие местные жители ждали этого. Это качественный инфраструктурный проект. И мы будем прикладывать все необходимые усилия для того, чтобы таких реконструкций было как можно больше на территории Пермского края".Проект комплексный и предполагает в том числе строительство 60-метрового моста через реку Юмыш. Эти работы уже выполнены. Александр Пастухов, главный инженер ФКУ Упрдор «Прикамье»: "Выполнено 2 надземных пешеходных перехода. Ведутся работы на транспортной развязке в районе деревни Байболовка. Планируется выполнение работ по сооружению металлической гофрированной арочной трубы высотой 6 метров для проезда сельхозтехники".Этот проект, как и многие другие, строят в рамках нацпроекта «Комплексное расширение и модернизация магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом Владимиром Путиным. После завершения работ на этом участке дорожные строители приступят к следующему этапу до поселка Шадейка и далее - до отворота на Кунгур. На всем протяжении трассы встречные потоки будут разделены, чтобы уменьшить количество аварий.Завершить работы на 11-километровом участке планируют уже в следующем году. Их окончание для Дмитрия - это, прежде всего, экономия времени и безопасная дорога домой.