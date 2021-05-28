Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин могут возглавить первые тройки списков партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание и Пермскую городскую Думу, соответственно. В краевом отделении партии пояснили, формирование первых троек в списках проходит в особом порядке. Кандидатов определяет президиум регионального политсовета, участие в электронном предварительном голосовании при этом не предусмотрено.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Региональное отделение не так давно обратилось к губернатору и главе города с предложением принять участие в выборах в наших рядах. С инициативой выступили местные отделения, общественные организации и рядовые партийцы. Люди очень четко ассоциируют движущую силу перемен, которая происходит в нашем крае с избранным губернатором. Принцип работы «здесь и сейчас» находит отклик и понимание у людей".
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