В Прикамье будут судить лжедезинфектора

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Следствием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя Перми. Ему предъявлено обвинение в совершении кражи и мошенничества.
Обвиняемый пришел домой к пожилой женщине и предложил произвести санобработку квартиры. За услугу он попросил 3250 рублей. Женщина согласилась, тогда гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять работу.
Когда женщина расплачивалась, злоумышленник увидел, что она взяла деньги из шкафа в комнате. Тогда он попросил пенсионерку пройти на кухню, чтобы сделать дополнительную обработку в комнате. Сам открыл шкаф и забрал у пенсионерки сбережения в сумме 18 000 рублей, сообщили в ГУ МВД РОссии по Пермскому краю. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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