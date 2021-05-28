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В Перми стало одним «бутылочным горлышком» больше
В Перми на ул. Героев Хасана появилась еще одно так называемое "бутылочное горлышко". Проезд через перекресток с улицей Васильева сузили до 2 полос, по одной в обе стороны, а по середине магистрали начались раскопки. До конца мая здесь будут менять инженерные коммуникации. Если раньше машины, въезжающие в Пермь через южные ворота, могли спокойно добраться до Бродовского тракта и свернуть перед местом раскопок, то уже сегодня им пришлось встать в пробки до объезда.
1 июня работы сместятся к обочине, но при этом будет закрыт въезд и выезд с Васильева. Этот этап продлится до 4 числа, так что водителям на полторы недели придется набраться терпения или пользоваться альтернативными путями, что тоже не всегда удобно.
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