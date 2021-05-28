Болеем за наших: в субботу состоится эфир игры Высшей лиги КВН с участием «Сборной Пермского края»
Ребята соревновались с «Армянской сборной» (Москва), «Сборной бывших» (Тула), «Доктор Хаусс» (Могилев) и женской сборной РУДН «RUDN United» (Москва). В составе жюри на игре присутствовали Юлий Гусман, Алексей Ягудин, Сергей Шнуров, Константин Эрнст, Алла Михеева и Сергей Лазарев. «Благодарим за поддержку всех своих болельщиков – жителей Пермского края и главного болельщика – губернатора Дмитрия Махонина», – отметили ребята.
Отметим, что сейчас «Сборная Пермского края» в полном составе репетирует выступление к игре в 1/4 Высшей лиги КВН, где будет разыграна путевка в полуфинал. Игра запланирована на 31 мая.
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