Обманутым дольщикам помогут достроить жилье

В Пермском крае продолжается активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Арбитражным судом удовлетворено ходатайство Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Прикамья (Регфонда) о передаче прав на достройку проблемного объекта по ул. КИМ, 14 в Мотовилихинском районе Перми. С вводом в эксплуатацию 16-этажного дома 106 квартир будут переданы дольщикам.«После получения определения суда в полном объеме и заключения договора передачи и акта приема-передачи документы будут сданы для регистрации в Росреестр. После регистрации Регфонд сможет объявить конкурс на проектирование. Сейчас также проводится работа по выбору охранной организации», – прокомментировали в Фонде.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти поставили в приоритет его решение вопроса обманутых дольщиков в регионе. Опережающими темпами было проведено обследование технического состояния дома на ул. КИМ, 14. Оно показало, что объект пригоден для достройки. После оформления прав на постройку выбранный подрядчик сразу сможет приступить к проектированию, используя итоги уже проведенного обследования. Это позволит ускорить работы по дому.Напомним, информация о ходе мероприятий по достройке проблемных домов с помощью федеральных мер поддержки публикуется на сайте Регфонда в разделе «Объекты».