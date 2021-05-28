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Обманутым дольщикам помогут достроить жилье
«После получения определения суда в полном объеме и заключения договора передачи и акта приема-передачи документы будут сданы для регистрации в Росреестр. После регистрации Регфонд сможет объявить конкурс на проектирование. Сейчас также проводится работа по выбору охранной организации», – прокомментировали в Фонде.
Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти поставили в приоритет его решение вопроса обманутых дольщиков в регионе. Опережающими темпами было проведено обследование технического состояния дома на ул. КИМ, 14. Оно показало, что объект пригоден для достройки. После оформления прав на постройку выбранный подрядчик сразу сможет приступить к проектированию, используя итоги уже проведенного обследования. Это позволит ускорить работы по дому.
Напомним, информация о ходе мероприятий по достройке проблемных домов с помощью федеральных мер поддержки публикуется на сайте Регфонда в разделе «Объекты».
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