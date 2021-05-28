Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Экс-директор управляющих компаний за растрату приговорен к условному сроку

Болеем за наших: в субботу состоится эфир игры Высшей лиги КВН с участием «Сборной Пермского края» →

Обманутым дольщикам помогут достроить жилье

В Пермском крае продолжается активная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Арбитражным судом удовлетворено ходатайство Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Прикамья (Регфонда) о передаче прав на достройку проблемного объекта по ул. КИМ, 14 в Мотовилихинском районе Перми. С вводом в эксплуатацию 16-этажного дома 106 квартир будут переданы дольщикам.
«После получения определения суда в полном объеме и заключения договора передачи и акта приема-передачи документы будут сданы для регистрации в Росреестр. После регистрации Регфонд сможет объявить конкурс на проектирование. Сейчас также проводится работа по выбору охранной организации», – прокомментировали в Фонде.
Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти поставили в приоритет его решение вопроса обманутых дольщиков в регионе. Опережающими темпами было проведено обследование технического состояния дома на ул. КИМ, 14. Оно показало, что объект пригоден для достройки. После оформления прав на постройку выбранный подрядчик сразу сможет приступить к проектированию, используя итоги уже проведенного обследования. Это позволит ускорить работы по дому.
Напомним, информация о ходе мероприятий по достройке проблемных домов с помощью федеральных мер поддержки публикуется на сайте Регфонда в разделе «Объекты».

Опубликовано: 28.05.2021 в 09:01 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Экс-директор управляющих компаний за растрату приговорен к условному сроку

"Капризка" возвращается!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2021

В гимназии №2 отмечают 20-летие дружбы с Китаем

В Перми проверяют, насколько безопасна дорога к школе

В Перми проходит марафон «Дума онлайн»

В Перми определят лучшего цирюльника и королеву красоты серебряного возраста

За сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19

"У нас армия больных с хронической сердечной недостаточностью!" В Перми прошел круглый стол кардиологов

На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева ограничили движение


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Экс-директор управляющих компаний за растрату приговорен к условному сроку

Болеем за наших: в субботу состоится эфир игры Высшей лиги КВН с участием «Сборной Пермского края» →

Обратите внимание

в Перми

«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей
В Перми, у ТЦ «СпешиLove», разгуливало целое семейство лосей, причем неожиданно большое. Лесные гиганты вышли из леса ночью и попали в камеры уличного наблюдения. В группе 12 особей. Все примерно одинакового размера. Сообщается, что животные дошли до трассы, но, испугавшись машин, развернулись и скрылись в лесу. Зоологи говорят, что лосей гонит из привычных мест обитания человек. Даже один лесоруб способен изменить пути сезонной миграции. Потеряв привычный уклад жизни, лоси часто забредают в города. В последние годы это случается все чаще.
28.05.2021 в 10:10

Метки: в Перми

В Перми стало одним «бутылочным горлышком» больше
В Перми на ул. Героев Хасана появилась еще одно так называемое
28.05.2021 в 09:43

Метки: Происшествия, Общество, в Пермском крае, в Перми

На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева временно ограничат движение
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с проведением работ на инженерных сетях, располагающихся под проезжей частью, а также для приведения в нормативное состояние покрытия проезжей части на перекрестке улиц Героев Хасана и Василия Васильева планируется ограничить движение транспорта с 27 по 31 мая. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. С 1 по 4 июня также сохранится ограничение движения на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева с организацией движения по одной полосе в каждом направлении. При этом, будет закрыт въезд и выезд на улицу Героев Хасана с улицы Василия Васильева, объезд возможен по проезду вдоль улицы Героев Хасана.
26.05.2021 в 17:04

Метки: Общество, в Перми

На время проведения полумарафона «Забег. РФ» изменятся маршруты общественного транспорта
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, на время проведения полумарафона «Забег. РФ» пассажирский транспорт будет следовать в объезд. Также будет ограничено движение автотранспорта на центральных улицах.
26.05.2021 в 13:28

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»

Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В России

В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»
В Перми 29 и 30 мая на Заводе Шпагина состоится III Фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Событие пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края.
24.05.2021 в 09:24

Метки: Культура, В России, Кино

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов
В Прикамье проходит региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Команды-победители представят Пермский край на окружном заключительном этапе в сентябре этого года в Саранске.
31.03.2021 в 11:33

Метки: Образование, В России

У робота в МФЦ закончился испытательный срок
У виртуального консультанта, роботизированного голосового помощника, который в январе 2021 года был внедрен в контактном центре МФЦ Пермского края, закончился испытательный срок работы. Пилотирование нового сервиса прошло успешно. Только в марте робот принял более 15,4 тыс. звонков, взяв на себя почти 70% обращений, поступающих в call-центр.
30.03.2021 в 08:30

Метки: Наука и техника, В России

Лента новостей RSS каналы

Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

В Прикамье будут судить лжедезинфектораВ Прикамье будут судить лжедезинфектора

«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей«Виноват человек». Зоологи объяснили городскую прогулку семейства лосей

В Перми стало одним «бутылочным горлышком» большеВ Перми стало одним «бутылочным горлышком» больше

Болеем за наших: в субботу состоится эфир игры Высшей лиги КВН с участием «Сборной Пермского края»Болеем за наших: в субботу состоится эфир игры Высшей лиги КВН с участием «Сборной Пермского края»

Обманутым дольщикам помогут достроить жильеОбманутым дольщикам помогут достроить жилье

Экс-директор управляющих компаний за растрату приговорен к условному срокуЭкс-директор управляющих компаний за растрату приговорен к условному сроку


Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/templates/t7/newsline.php on line 55

"Капризка" возвращается!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2021

В гимназии №2 отмечают 20-летие дружбы с КитаемВ гимназии №2 отмечают 20-летие дружбы с Китаем

В Перми проверяют, насколько безопасна дорога к школеВ Перми проверяют, насколько безопасна дорога к школе

В Перми проходит марафон «Дума онлайн»В Перми проходит марафон «Дума онлайн»

В Перми определят лучшего цирюльника и королеву красоты серебряного возрастаВ Перми определят лучшего цирюльника и королеву красоты серебряного возраста

За сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19За сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19

"У нас армия больных с хронической сердечной недостаточностью!" В Перми прошел круглый стол кардиологов"У нас армия больных с хронической сердечной недостаточностью!" В Перми прошел круглый стол кардиологов

На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева ограничили движениеНа перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева ограничили движение

В Прикамье в сельхозоборот вернут 5,8 тысяч гектаров заброшенных земельВ Прикамье в сельхозоборот вернут 5,8 тысяч гектаров заброшенных земель

Пермские студенты могут выиграть миллион на развитие стартапаПермские студенты могут выиграть миллион на развитие стартапа

Пермский МФЦ презентовал линейку услуг для бизнесаПермский МФЦ презентовал линейку услуг для бизнеса

Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийствеПолицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве

В Красновишерске внедряют программу поддержки молодежиВ Красновишерске внедряют программу поддержки молодежи

"Пермь - наш дом": жители могут направить свои предложения по Стратегии развития Перми"Пермь - наш дом": жители могут направить свои предложения по Стратегии развития Перми

Райские кущи: в Ботаническом саду прошел Фестиваль цветения сирениРайские кущи: в Ботаническом саду прошел Фестиваль цветения сирени

В Осе обсудили туристическое будущее старинного городаВ Осе обсудили туристическое будущее старинного города

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл первое заседание экспертного совета Глава Перми Алексей Дёмкин провёл первое заседание экспертного совета

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную