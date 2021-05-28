Экс-директор управляющих компаний за растрату приговорен к условному сроку
Мужчина брал из кассы предприятий денежные средства, не предоставляя соответствующих расходных документов. Впоследствии присваивал денежные средства себе. Также злоумышленник переводил со счетов организаций крупные суммы подконтрольным ему юридическим лицам по фиктивным основаниям.
Установлена причастность гражданина к трем противоправным эпизодам, в результате которых управляющим компаниям причинен ущерб на суммы от 1 до 6 миллионов рублей. Суд признал гражданина виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере 950 тысяч рублей, также ему в течение трех лет запрещено занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
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