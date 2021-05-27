"У нас армия больных с хронической сердечной недостаточностью!" В Перми прошел круглый стол кардиологов

В Перми на базе городской клинической больницы №4 проходит большая конференция кардиологов. Тема беседы - Совершенствование системы оказания медицинской помощи. Речь идет о поиске методик, которые позволят сделать так, чтобы сердечно-сосудистые заболевания перестали быть главной причиной смертности в России.Кардиологическое отделение в 4ой городской клинической больницы круглосуточно оказывает помощь пациентам с серьезными заболеваниями сердца. Ежегодно здесь лечению получает около 1300 человек.Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире. При своевременной диагностике и коррекции образа жизни можно избежать серьезных осложнений. Пути совершенствования системы оказания медицинской помощи на круглом столе обсудили ведущие специалисты-кардиологи Прикамья и крупных федеральных медицинских центров.Светлана Виллевальде, заведующая кафедрой кардиологии института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ: "Президентом определена национальная цель – это достижение продолжительности жизни до 78 лет к 2030, и для достижения этих целей были разработаны национальные проекты, где ключевым является проект «Здравоохранение».Нацпроект «Здравоохранение» включает в себя федеральные проекты – один из них направлен на борьбу с болезнями главного органа кровеносной системы. Внимание медицинского сообщества сфокусировано на людях с хронической сердечной недостаточностью – синдром, при котором нарушена способность сердца перекачивать кровь.Григорий Спасенков, главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Пермского края, заведующий отделением кардиологии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»: "Мы дали старт проекту помощи пациентам с хроническими болезнями сердца, и основной упор реализуется на пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Это очень частая причина, как плохого самочувствия, так и плохого исхода. Очень часто эти пациенты не наблюдаются на этапе амбулаторного звена и попадают в стационары города и края".По словам специалистов, помимо того, что нужно улучшить качество оказания медицинской помощи, необходимо изменить модель работы стационаров, повысить эффективность поликлиник, для этого необходимо обеспечить лояльность пациентов к плановым визитам к врачу, дальнейшему наблюдению, обеспечить их необходимыми лекарственными препаратами на льготной основе. Наталья Козиолова, президент пермского краевого кардиологического общества, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера: "Это армия, уважаемые коллеги, армия больных с хронической сердечной недостаточностью. Для того чтобы они жили долго и счастливо, нам надо эту систему организовать: от поликлиник, где будут кабинеты для больных с сердечной недостаточностью, до отделений, где будут палаты для больных с сердечной недостаточностью".Итогом круглого стола стало принятие резолюции, где по пунктам расписано, что необходимо для решения поставленных задач.Евгений Шляхто, президент Российского кардиологического общества, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава РФ: "Если не заниматься пациентами высокого риска, сложно получить положительный результат. Я уверен, что этот проект и нацеленность на больных высокого риска станет хорошей моделью для ведения больных не только для больных с сердечной недостаточностью".Уже сделаны первые шаги на пути к реализации проекта – это создание удаленного мониторинга пациентов, формирование регистра больных с хронической сердечной недостаточностью.Благодаря реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» удастся спасти тысячи жизней, и это не просто слова. В резолюции чёрным по белому написано, что последовательные действия позволят добиться снижения смертности от таких заболеваний как инфаркт миокарда и инсульт к 2024 году и сохранить порядка 180 тысяч жизней.