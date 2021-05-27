На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева ограничили движение

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в связи с проведением работ на инженерных сетях, располагающихся под проезжей частью, а также для приведения в нормативное состояние покрытия проезжей части на перекрестке улиц Героев Хасана и Василия Васильева планируется ограничить движение транспорта с 27 по 31 мая. Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. С 1 по 4 июня также сохранится ограничение движения на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева с организацией движения по одной полосе в каждом направлении. При этом, будет закрыт въезд и выезд на улицу Героев Хасана с улицы Василия Васильева, объезд возможен по проезду вдоль улицы Героев Хасана.