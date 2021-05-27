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За сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 083. В числе 98 новых инфицированных 37 пациентов мужского пола, 61 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 8 человек, от 30 до 49 лет – 33 человека, 35 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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