"Пермь - наш дом": жители могут направить свои предложения по Стратегии развития Перми
Проект Стратегии включает 12 направлений: экономика будущего, экономика власти, экономика знаний, экономика здоровья, экономика жилья, экономика городской среды, экономика времени, экономика человеческого интереса, экономика спорта, экономика чистоты и порядка, экономика гражданского общества, экономика социальной защиты.
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