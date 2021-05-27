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Райские кущи: в Ботаническом саду прошел Фестиваль цветения сирени

В Ботаническом саду Пермского классического университета прошел фестиваль цветения сирени. В сирингарии более 80 сортов этого кустарника, и все они сейчас в цвету. Запах стоит такой, что привычные экскурсии превратились в настоящие сеансы ароматерапии. Жаль, что камера не передает ароматы. Ароматы сирени. В Ботаническом саду Пермского классического университета проходит фестиваль цветения сирени. Все желающие становятся участниками познавательных экскурсий. "В ботаническом саду собрана довольно большая коллекция сирени. Она входит в десятку крупнейших российских коллекций. Она насчитывает в настоящее время более 100 сортов и 20 видов сирени. Все они цветут в разное время".
Интерес к экскурсии огромный. К входу в Ботанический сад выстроилась длинная очередь. Каждый желает узнать что-то новое про сирень. Всех сразу в Ботанический сад не пускают. Люди заходят группами человек по 20.
"Да вот просто благоухание идет. Такой аромат, такая красота. Просто вот знаете, как будто в райских кущах!", - восхищаются гости Ботанического сада. Место, где произрастает сирень, называется сирингарий. Ухоженное место, красивое. Здесь можно узнать историю разных названий, происхождение, почему называется именно так, а не иначе. Сирень — это не только аромат, не только красота. Из сирени готовят лекарственные настойки, в народной медицине лекарства из нее используются как противовоспалительное и жаропонижающее средства. Общее впечатление от экскурсии замечательное. Действительно, можно узнать много нового и интересного про сирень, которая постоянно рядом с нами.
В Ботаническом саду тематические экскурсии проводятся регулярно. Подробности можно узнавать на сайте Ботсада. Гостям здесь всегда рады.

Опубликовано: 27.05.2021 в 10:40 в рубрике - Вести Пермь

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