В Осе обсудили туристическое будущее старинного города

В Осе обсуждали туристическое настоящее и будущее старинного города. Некогда здесь вспомнили о нескольких событиях, вписавших территорию в общероссийскую летопись. Сейчас эта историческая основа прослеживается практически во всех проектах, направленных на развитие гостевого туризма. С рабочей поездкой в Осе побывал глава региона Дмитрий Махонин.Историческая часть Осы. Здание краеведческого музея находится на месте Крепости, которую в 1874 году сожгли войска Емельяна Пугачёва. Здесь воссоздали часть стены и для туристов постоянно организую театрализованные представления, показывая жизнь людей в 18 веке.Галина Клыкова, заведующая отделом истории Осинского краеведческого музея: "Приезжают из Перми, из Екатеринбурга, Чайковского, с городов Пермского края".Один из старейших городов Пермского края. 43 памятника архитектуры. Именно отсюда стал готовится к переходу через Уральский хребет знаменитый российский мореплаватель Витус Беринг со своей командой.Развитие туристической отрасли во время рабочей поездки оценил глава региона Дмитрий Махонин. Здесь строят за счёт гранта Ростуризма центр активного отдых «Бухта Беринга». Уже полностью готовы 3 дома, запущен проект глэмпинга-кемпинга, сочетающий отдых на природе с комфортом гостиничного номера.Сергей Ажгихин, предприниматель: "Планируется построить трассу для аквабайка постоянно действующую".Неподалеку на набережной Осы ежегодно проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Оса-Акватория Беринга». Гости могут наблюдать соревнования по аквабайку, трюки на досках, гонки на снегоходах на воде. Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Все уровни ветви власти должны приложить максимум усилий, чтобы привлечь федеральные деньги на развитие инфраструктуры, и у осинцев все получится, и мы можем с большим удовольствием сюда приезжать и наслаждаться событиями территории фестиваля".С помощью программы инициативного бюджетирования идёт благоустройство центральных улиц, новый облик Осы также поможет привлекать гостей. Сейчас реконструируют площадь Победы. Власти региона уделяют особое внимание развитию туризма в Пермском крае, чтобы люди ощущали положительные изменения уже здесь и сейчас.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В прошлом году была проведена большая работа по подготовке туристическим маршрутов. Неслучайно мы входим в десятку регионов по кешбэку. Мы вошли в 10ку по туризму с детьми. И вот это все показывает, что в регионе к туризму относятся серьезно».Уже действует три туристических маршрута: исторический, православный и обзорный. В планах организовать экскурсии по уникальному производству. Это теплицы, где круглый год выращивают различные цветы.Туристы увидят всю технологию выращивания цветов. Все оборудование, благодаря которому поддерживается температура в розарии, подается вода и удобрения.И конечно, в первую очередь это неповторимая природа Осы — берег Камы, красивые пейзажи, которые всегда привлекают туристов.