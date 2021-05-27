Глава Перми Алексей Дёмкин провёл первое заседание экспертного совета

В мэрии Перми прошло первое заседание Экспертного совета при главе города Алексее Дёмкине. Это коллегиальный орган, членами которого стали эксперты и специалисты из разных отраслей, представители общественных организаций. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Позиция совета по различным аспектам жизнедеятельности города будет обязательно учитываться при принятии экономических и социально-значимых решений органов местного самоуправления. Основными задачами совета являются анализ и оценка актуальных вопросов, приоритетных направлений, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития города Перми". Глава города Алексей Дёмкин познакомил участников с проектом стратегии развития Перми, сейчас ее актуализируют по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Ранее прошло несколько круглых столов с представителями разных отраслей. Подобный опыт уже опробован коллегами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, других крупных городах. Стратегические цели у Перми амбициозные – войти в тройку лучших городов России.
Дмитрий Малютин, руководитель Пермской городской Думы: "В целом, я считаю, что создание экспертного совета - задумка нужная, задумка важная и своевременная, потому что коллективная работа даёт возможность посмотреть на одну и ту же проблему с разных углов".
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