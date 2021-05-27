Температурные качели: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

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Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Дальше нас ждет снова небольшое потепление под влиянием промежуточного антициклона в четверг-пятницу. В пятницу температура может подняться до 20 градусов и немного выше. Ожидается в конце недели уже выход углубляющегося циклона на Урал, соответственно с дождями, впервые практически за весь май, по всей территории Пермского края, с последующим серьезным похолоданием, которое возможно мы сможем ощутить уже в воскресенье либо уже в следующий понедельник".
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