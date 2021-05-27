Пермские МФЦ помогут многодетным семьям получить льготу на парковку

Семьи с тремя и более детьми имеют право бесплатно оставлять свои машины в зоне платной парковки в течение двух часов на территории краевой столицы. Чтобы им воспользоваться, необходимо внести автомобиль в специальный Реестр транспортных средств многодетных семей города Перми. С 27 мая обратиться с соответствующим заявлением можно в любой многофункциональный центр «Мои Документы».«Пермякам, которые хотят получить льготу на бесплатную парковку, необходимо предоставить паспорт родителя, обратившегося с заявлением, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о регистрации транспортного средства, - рассказывает Светлана Завьялова, начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».Кроме того, по словам специалиста, понадобятся документы, подтверждающие регистрацию членов семьи по месту жительства или пребывания на территории Перми. Например, для родителей и детей старше 14 лет достаточно предъявить паспорт со штампом о прописке или свидетельство о регистрации по месту пребывания. На детей младше 14 лет ничего предоставлять не нужно.Стоит отметить, что льгота распространяется только на один автомобиль в семье. При этом машина должна быть зарегистрирована на одного из родителей или одного из несовершеннолетних из многодетной семьи.Госномер транспортного средства вносится Пермской дирекцией дорожного движения в специальный Реестр в течение 10 рабочих дней с даты обращения в МФЦ. Уведомление будет направлено заявителю на электронный адрес или в бумажном виде по почте.Льгота на бесплатную парковку предоставляется на весь срок действия удостоверения многодетной семьи. Таким образом ежегодно подтверждать право на ее получение не нужно.