← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.05.2021
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Пермские МФЦ помогут многодетным семьям получить льготу на парковку
«Пермякам, которые хотят получить льготу на бесплатную парковку, необходимо предоставить паспорт родителя, обратившегося с заявлением, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о регистрации транспортного средства, - рассказывает Светлана Завьялова, начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Кроме того, по словам специалиста, понадобятся документы, подтверждающие регистрацию членов семьи по месту жительства или пребывания на территории Перми. Например, для родителей и детей старше 14 лет достаточно предъявить паспорт со штампом о прописке или свидетельство о регистрации по месту пребывания. На детей младше 14 лет ничего предоставлять не нужно.
Стоит отметить, что льгота распространяется только на один автомобиль в семье. При этом машина должна быть зарегистрирована на одного из родителей или одного из несовершеннолетних из многодетной семьи.
Госномер транспортного средства вносится Пермской дирекцией дорожного движения в специальный Реестр в течение 10 рабочих дней с даты обращения в МФЦ. Уведомление будет направлено заявителю на электронный адрес или в бумажном виде по почте.
Льгота на бесплатную парковку предоставляется на весь срок действия удостоверения многодетной семьи. Таким образом ежегодно подтверждать право на ее получение не нужно.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.05.2021
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