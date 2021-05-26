«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.05.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.05.2021 в 17:04
26.05.2021 в 13:28
В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06
17.05.2021 в 10:36
11.05.2021 в 14:57
24.05.2021 в 09:24
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.05.2021
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В микрорайоне Рабочий поселок произошла авария на канализационных сетях
В "Новогоре" напомнили об отдельной плате за полив огорода
Школы Перми проведут онлайн-встречи с родителями будущих первоклассников
Сэкономить на ресурсе поможет энергосервисный контракт
Определён подрядчик для реконструкции манежа «Спартак»
В Минздраве уточнили расписание мобильных прививочных пунктов
В Перми 1 июня будет запрещена продажа алкоголя
Край может стать местом ежегодного проведения Чемпионата войск Росгвардии по боксу «Кубок Победы»
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