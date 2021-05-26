На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева временно ограничат движение
С 1 по 4 июня также сохранится ограничение движения на перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева с организацией движения по одной полосе в каждом направлении. При этом, будет закрыт въезд и выезд на улицу Героев Хасана с улицы Василия Васильева, объезд возможен по проезду вдоль улицы Героев Хасана.
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