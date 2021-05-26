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В праймериз «Единой России» участвует Евгений Тверетинов
Всего 5 дней остается до окончания предварительного голосования "Единой России". Процедура определяет уровень потенциальной электоральной поддержки кандидата в депутаты органа законодательной власти различных уровней. В сентябре пройдут выборы в Госдуму, Парламент Пермского края, а также некоторых муниципалитетов, в числе которых и Пермь. В этом году впервые праймериз проводятся исключительно в электронном виде. 50 тысяч жителей Прикамья таким образом уже отдали свои голоса. Конкуренция серьезная. Кандидатуры на предварительное голосование выставили почти 700 человек. Среди них много общественников, волонтеров, учителей и врачей. Большинство не имеет какой-либо партийной принадлежности.
В праймериз участвует и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. Творческим коллективом он руководит больше 40 лет. Выпускник суворовского училища, полковник, в 2018 году Евгению Тверетинову было присвоено звание Почетного гражданина Пермского края.Евгений Тверетинов, художественный руководитель Пермского Губернского оркестра: "Я убежден, что музыкальное воспитание среди детей и молодёжи должно быть обязательным и всенародным. Потому что музыка воспитывает, облагораживает, музыка делает людей добрее. Я на практике могу заниматься именно этой работой, но уже на более высоком государственном уровне".
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