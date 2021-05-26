Школы Перми проведут онлайн-встречи с родителями будущих первоклассников

По рекомендации департамента образования администрации Перми в рамках приёмной кампании в 1-е классы школы проводят онлайн-встречи для родителей. Одна из таких встреч пройдёт 26 мая.Как рассказали в департаменте образования администрации Перми, онлайн-встречи с родителями будущих первоклассников проходят раз в две недели. В них участвуют эксперты, узкие специалисты, педагоги начальных классов. Спикеры школ поднимают важные для родителей темы, дают советы по подготовке ребёнка к поступлению в 1-й класс. На прошедших встречах родителей приглашали к разговору о тревожности, возможных трудностях у ребёнка в первый год учёбы, предпочтительном режиме дня первоклассника.Онлайн-встречи проводятся для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе и подготовиться самим к новому этапу в жизни ребёнка. Важно, чтобы родители чувствовали поддержку в этот непростой период и знали всю необходимую информацию о ходе приёмной кампании.26 мая школы Перми приглашают родителей будущих первоклассников на онлайн-встречи, посвященные тому, как заинтересовать ребенка учёбой и усилить его мотивацию к приобретению новых знаний. Будет представлен понятный и полезный материал, родители смогут задавать интересующие их вопросы в чате.Каждая школа проведёт встречу по своему расписанию. Узнать, в какое время состоится онлайн-встреча и как принять в ней участие, можно на сайте конкретной школы.В продолжение темы «Способы формирования учебной мотивации первоклассника» школы также проведут онлайн-встречи с родителями 9 июня.