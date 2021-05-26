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В микрорайоне Рабочий поселок произошла авария на канализационных сетях →
В "Новогоре" напомнили об отдельной плате за полив огорода
Если вода на полив огорода используется из домовладения, оборудованного прибором учёта, то оплата рассчитывается по показаниям прибора учёта. Для потребителей, у которых в жилом доме нет прибора учёта холодной воды или которые используют воду от места подключения к водопроводу, минуя прибор учёта, нормативы потребления воды для полива земельных участков применяются на основании Приказа Министерства сельского хозяйства и природопользования Пермского края. Подробную информацию о тарифах и нормативах можно изучить на сайте компании.
Для потребителей, домовладение которых не оборудовано индивидуальным прибором учёта холодной воды или которые используют воду от места подключения к водопроводу, минуя прибор учёта, применяются следующие нормативы потребления воды для полива земельных участков: точка водоразбора — водоразборная колонка — 0,03 м3 на 1 м2 в месяц, точка водоразбора — водопроводный ввод — 0,04 м3 на 1 м2 в месяц. Водоснабжение бань, саун - 0,72 м3.
Нормативы потребления холодной воды для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных (на 1 голову животного): лошади – 1,8 м3, крупный рогатый скот – 2,6 м3, свиньи – 0,3 м3, овцы и козы – 0,13 м3, кролики – 0,1 м3, птица – 0,09 м3. В соответствии с под. «в» п. 20 Правил № 354, поливочная площадь земельного участка определяется как площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками.
В случае наличия технической возможности можно установить индивидуальный прибор учёта на полив или установить индивидуальный прибор учёта на водоотведение.
Если у жильцов есть свои скважины, то им нужно пригласить специалиста, чтобы он составил соответствующий акт, тогда этого владельца дома вычеркнут из списка плательщиков за пользование водоразборной колонкой (ВРК). То же самое с привозной водой: если частник покажет договор о завозе воды с о
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