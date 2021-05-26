Сэкономить на ресурсе поможет энергосервисный контракт

В Пермском крае энергетики помогают экономить на ресурсе, который сами же и поставляют. Это называется энергосервисный контракт. Таких по всему региону заключено уже не меньше 100. Заказчики самые разные - например, школы. Анна Семушина, заместитель директора по АХЧ СОШ №122: "Регулируется за счёт температуры наружного воздуха, т. е. стоят датчики, которые показывают температуру наружную, тем самым насос нагнетает температуру в помещении".Завхоз школы № 122 Анна Семушина показывает коллегам из других школ новый тепловой узел. Систему отопления здесь модернизировали 2 года назад, по энергосервисному контракту с компанией «Пермэнергосбыт». Экономию в цифрах озвучивает инвестор и подрядчик проекта.Олег Скачков, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт»: "Без учёта месяцев, когда был ковид, мы их вычеркнули и не считали по ним экономию, составило 749 тысяч рублей или 453 гигакалории".Экскурсия продолжается по периметру школы — повсюду «Пермэнергосбыт» установил новые светильники - в классах, коридорах, всегда энергозатратных спортзале и футбольном поле. Лестничные марши оборудованы датчиками движения, и на них в том числе, как и на все светодиодные лампы в школе, распространяется пятилетняя гарантия. В течение этого срока «Пермэнергосбыт» несёт ответственность за все проделанные работы.Далеко не всё упирается в деньги, рассказывает директор школы Алексей Терёхин. Уже 2 года, как нет нареканий со стороны Роспотребнадзора.Алексей Терёхин, директор СОШ №122: "Соблюдение санитарных норм, это, конечно же, в первую очередь, сохранность зрения у детей". Подобных энергосервисных контрактов на территории Пермского края за последние пять лет компания заключила более ста. По отчётам экономия от первоначального объёма потребления после проведения работ составляет от 15 до 65%.Олег Скачков, директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт»: "Заказчик получает здесь и сейчас всё за счёт организации инвестора. Т.е. мы покупаем оборудование, мы оплачиваем работу подрядчика, в течение 2-х месяцев заказчик получает обновлённую систему отопления, освещения и подачи воды. А расплачивается за это за счёт сэкономленных средств, без единой копейки вложений бюджетных средств".Энергосервисный контракт по сути и есть одна из форм взаимодействия власти и бизнеса,. возможность без дополнительных затрат привлекать частные инвестиции для модернизации муниципального имущества. Сергей Богуславский, депутат Пермской городской Думы: "Это пример того, как это можно делать с высокой экономической эффективностью. Здесь выигрывает и школа, здесь выигрывает и бюджет, здесь выигрывают, собственно говоря, потребители".«Пермэнергосбыт» реализует проекты обновления систем ЖКХ для зданий любых организаций, и подобными уже воспользовались в Чайковском, Нытве, Чернушке и других городах Пермского края. В Соликамске по энергосервисному контракту компания провела реконструкцию всей системы уличного освещения города.