В Перми определён подрядчик для реконструкции манежа «Спартак». Как рассказали в управлении капитального строительства администрации Перми, победителем открытого конкурса на выполнение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса «Спартак»признано ООО «Строительно–монтажный трест №6».Сейчас ведётся процедура заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции. Ранее глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что городские власти будут делать всё необходимое, чтобы к 300-летию Перми жители получили новый крупный спортивный объект.В обновленном манеже «Спартак» планируется разместить беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, дорожки для спринтерского бега на 60 метров, обустроить сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажёрный зал с раздевалками, а также медико-диагностический центр.Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции в манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены. В общей сложности, манеж сможет принять до 700 человек в день.