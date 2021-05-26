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Определён подрядчик для реконструкции манежа «Спартак»
Сейчас ведётся процедура заключения муниципального контракта на выполнение реконструкции. Ранее глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что городские власти будут делать всё необходимое, чтобы к 300-летию Перми жители получили новый крупный спортивный объект.
В обновленном манеже «Спартак» планируется разместить беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, дорожки для спринтерского бега на 60 метров, обустроить сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажёрный зал с раздевалками, а также медико-диагностический центр.
Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции в манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены. В общей сложности, манеж сможет принять до 700 человек в день.
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