В Минздраве уточнили расписание мобильных прививочных пунктов

В работе мобильных прививочных пунктов появились изменения. Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало обновленное и актуальное расписание для желающих сделать прививку против коронавирусной инфекции COVID-19.1. Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59:с 26 по 28 мая с 14.00 до 19.00,29 и 30 мая с 10.00 до 14.00.2. Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а (автобус около детской поликлиники):27 мая с 17.00 до 20.00.3. МФЦ, филиал «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж):26 и 27 мая с 13.00 до 18.00.4. Пермь-1 (автобус у музея «Россия – моя история»):26 мая 2021 с 9.00 до 15.00.5. ТОС «Владимирский», (автобус по адресу: ул. Косьвинская, 11):27 мая с 9.00 до 15.00.Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Тем, кто хочет пройти иммунизацию, сначала предлагают заполнить анкету, где нужно указать свои данные и перенесенные заболевания. Затем человека приглашают на небольшой медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких, и только после этого делают прививку. В каждом в мобильном пункте пациентам выдают памятки, как позаботиться о себе в первые дни после прививки.