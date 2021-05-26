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В Минздраве уточнили расписание мобильных прививочных пунктов
1. Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59:
с 26 по 28 мая с 14.00 до 19.00,
29 и 30 мая с 10.00 до 14.00.
2. Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а (автобус около детской поликлиники):
27 мая с 17.00 до 20.00.
3. МФЦ, филиал «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж):
26 и 27 мая с 13.00 до 18.00.
4. Пермь-1 (автобус у музея «Россия – моя история»):
26 мая 2021 с 9.00 до 15.00.
5. ТОС «Владимирский», (автобус по адресу: ул. Косьвинская, 11):
27 мая с 9.00 до 15.00.
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Тем, кто хочет пройти иммунизацию, сначала предлагают заполнить анкету, где нужно указать свои данные и перенесенные заболевания. Затем человека приглашают на небольшой медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких, и только после этого делают прививку. В каждом в мобильном пункте пациентам выдают памятки, как позаботиться о себе в первые дни после прививки.
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