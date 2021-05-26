Глава Перми отчитался об итогах работы городской администрации за 2020-й год

На пленарном заседании Пермской городской Думы, которое прошло в режиме онлайн, глава Перми Алексей Дёмкин представил депутатам отчёт об итогах работы городской администрации за 2020-й год. Заявлено, что несмотря на пандемию, в городе продолжили строить новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты, ремонтировать дороги, благоустраивать дворы, сохранять и создавать рабочие места.Дмитрий Малютин, врио председателя Пермской городской Думы: "Негативное влияние пандемии на все, на наш город, на край, на мир в целом, конечно же, сказалось. Но несмотря на это, можно четко сказать, что экономика города, бюджетная система города выстояла. И это главный момент, на котором я бы акцентировал внимание, слушая отчет главы".За 2020-й год в Перми построено 4 детских сада на 1112 мест, новый корпус гимназии № 3, введена в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник». Впервые в новейшей истории в городе стали решать многолетнюю проблему по ликвидации аварийного жилья, расселено почти 39 тысяч квадратных метров. Доля дорог в нормативном состоянии увеличилась до 70 процентов. Пермь вошла в десятку городов-миллионников в стране по качеству городской среды. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Мы быстро реагировали на вызовы времени и принимали необходимые меры социальной поддержки, при этом стабильно функционировали все сферы городского хозяйства. Приоритеты исходят из послания Президента РФ. Мы продолжаем развивать сеть социальных учреждений, дошкольного образования, школьного образования, продолжаем открывать новые детские сады, строить новые школы".