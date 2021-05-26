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Средства бюджета Перми перераспределили на расселение жилья, строительство водопровода и ремонт ТЮЗа
Для ускорения расселения аварийного жилья с 2022 на 2021 год переносятся средства федерального бюджета в сумме 952 млн рублей, также городу выделены дополнительные средства на строительство водопроводных сетей на улице Макаренко в сумме 364 млн рублей и на проведение ремонта театра юного зрителя в сумме 188 млн рублей в 2021-2022 годах.
За счёт перераспределения расходов предлагается направить на обустройство и содержание мест накопления твёрдых бытовых отходов 17 млн рублей, на строительство двух спортивных залов школ №96 и №81 в 2022-2023 годах – 257 млн рублей. 97 млн рублей будет направлено на строительство самотечного коллектора по бульвару Гагарина в 2022-2023 годах, на строительство спортплощадки лицея №3 – 18 млн рублей, на мероприятия по усилению безопасности в школах – 56,5 млн рублей. Кроме того, средства в сумме 34 млн рублей запланированы на благоустройство ООПТ «Сосновый бор» в Кировском районе. Средства в сумме 59 млн рублей предлагается направить на увеличение отраслевых мероприятий и объёма муниципальных услуг.
Депутаты Пермской городской Думы одобрили перераспределение средств.
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