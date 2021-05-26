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Глава Перми отчитался об итогах работы городской администрации за 2020-й год →
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет Политеха
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Спасибо за доверие. Для меня очень почетно и ответственно возглавить совет. Одним из важных направлений считаю развитие сотрудничества Политеха с предприятиями Пермского края, как в части целевой подготовки специалистов, так и в проведении научных исследований и разработок для нужд прикамской промышленности. Политехнический университет – один из самых активных участников нашего уникального научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование». Работа и развитие вуза напрямую связаны с будущим нашего региона».
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