Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет Политеха

Глава региона Дмитрий Махонин принял участие в заседании Наблюдательного совета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Ранее приказом Министерства науки и высшего образования России вузу был присвоен статус автономного учреждения. В рамках заседания единогласным решением участники встречи избрали Дмитрия Махонина председателем Наблюдательного совета ПНИПУ.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Спасибо за доверие. Для меня очень почетно и ответственно возглавить совет. Одним из важных направлений считаю развитие сотрудничества Политеха с предприятиями Пермского края, как в части целевой подготовки специалистов, так и в проведении научных исследований и разработок для нужд прикамской промышленности. Политехнический университет – один из самых активных участников нашего уникального научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование». Работа и развитие вуза напрямую связаны с будущим нашего региона».