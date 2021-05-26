Победителем XX молодежных Дельфийских игр России стала команда Пермского края

В Перми назвали победителей XX Молодежных Дельфийских игр России. Столица Прикамья принимала их впервые. В юбилейных играх приняли участие почти две тысячи молодых и талантливых из 65 регионов России. Всего 28 номинаций - от журналистики до танцев.На арене пермского "Молота" звучит гимн Дельфийских игр. После 5 дней состязаний начинается торжественная церемония награждения.Возраст участников от 10 до 25 лет. Творчество и мастерство молодые люди могут проявлять и во взрослых профессиях. Например, в номинации тележурналистика.Конкурсанты выполнили домашнее задание, написали сюжеты. Работы оценивает профессиональное жюри.Андрей Райкин, шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура»: "Вот у нас сегодня в членах жюри человек, который раньше в Дельфийских играх получил приз. А сейчас этот человек работает профессионально".В номинации художественные ремесла участники привезли изделия, которые являются визитной карточкой их территории. Серебряные кувшины, изделия из кости и драгоценных камней.Из Пермского края звериный стиль, глиняная посуда и символ региона - вырезанные из дерева медведи.Самые захватывающие представления на сцене пермского цирка. Молодые акробаты показывают трюки в воздухе и на земле.И вот впервые все участники собрались в одном месте. Каждый здесь уже победитель в своей территории, сейчас выберут лучших из лучших.В каждой номинации определены победители. Пермский край завоевал 19 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых медалей.Как и в Олимпийских играх, по количеству медалей определяют команду победителя этого года. Вот он самый волнительный момент: первое место - Пермский край!В Команде Пермского края почти 200 человек. Молодые люди принимали участие в каждой номинации и в каждой возрастной группе.Ефремов Михаил, участник Дельфийских игр, Пермский край: "Все показали большой уровень подготовки, все были на высоте. Но самое главное - это наши педагоги, которые в нас много вкладывали".Состязания на этом закончены. Теперь участники могут отдохнуть. На среду у них намечены экскурсии по Перми.