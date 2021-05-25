В Перми рейсовый автобус врезался в ограждение

На улице Героев Хасана в Перми рейсовый автобус "Пермь-Звездный" угодил в ДТП. Водитель, не справившись с управлением, врезался в ограждение.Валентина Ветчанинова, инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "По ул. Героев Хасана в направлении ул. Чкалова двигался автобус под управлением жителя Пермского района 1962 года рождения. По предварительной информации в районе дома 51/1 он нарушил пункт правил 10.1 ПДД РФ, который гласит, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей ограничения, учитывая при этом интенсивность движения. Водитель не справился с управлением, допустил наезд на пешеходное ограждение перильного типа. Пострадавших в ДТП нет. Транспортному средству причинены механические повреждения. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка".