Купальный сезон в Прикамье планируется открыть 10 июня

С начала теплого сезона на водоемах Пермского края погибли уже 4 человека, сообщили в инспекции по маломерным судам. Последний случай произошел в поселке Яйва, там утонули две 11-летние девочки. Делом занимается Следственный комитет, установлено, что дети купались без присмотра взрослых.Купальный сезон откроется только 10 июня - с этой даты все официальные пляжи и места отдыха у воды будут находиться под присмотром спасателей.В 2021 году планируется к открытию 9 пляжей и 41 место организованного отдыха населения у воды. На всех организованных местах для купания планируется установить разрешающие знаки; в неорганизованных местах - запрещающие знаки для купания, одновременно с этим выставить спасательные посты с подготовленными матросами - спасателями, с целью оказания первой помощи населению, изъявившему желание покупаться в водоеме.