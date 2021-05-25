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Купальный сезон в Прикамье планируется открыть 10 июня
Купальный сезон откроется только 10 июня - с этой даты все официальные пляжи и места отдыха у воды будут находиться под присмотром спасателей.
В 2021 году планируется к открытию 9 пляжей и 41 место организованного отдыха населения у воды. На всех организованных местах для купания планируется установить разрешающие знаки; в неорганизованных местах - запрещающие знаки для купания, одновременно с этим выставить спасательные посты с подготовленными матросами - спасателями, с целью оказания первой помощи населению, изъявившему желание покупаться в водоеме.
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