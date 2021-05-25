Депутаты Гордумы обсудили организацию детского летнего отдыха
Также на пленарном заседании депутаты распределили в городском бюджете дополнительный миллиард рублей. Поступившие федеральные деньги направят, в частности, на реконструкцию канализационного коллектора на Бульваре Гагарина, на благоустройство природного комплекса «Сосновый бор», на строительство спортивных объектов в школах № 96 и 81, на укрепление безопасности в образовательных учреждениях.
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