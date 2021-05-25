Депутаты Гордумы обсудили организацию детского летнего отдыха

На пленарном заседании Пермской городской Думы, которое прошло в режиме онлайн, депутаты заслушали доклад об организации летнего отдыха и оздоровления детей. Заявлено, что в этом сезоне съездить в лагеря и санатории во время каникул смогут порядка 100 тысяч школьников. Согласно поручению Президента России, половину стоимости путевки можно будет вернуть в виде кешбэка. 50-процентные компенсации распространяются даже на уже купленные путевки. Программа должна заработать до конца месяца.Также на пленарном заседании депутаты распределили в городском бюджете дополнительный миллиард рублей. Поступившие федеральные деньги направят, в частности, на реконструкцию канализационного коллектора на Бульваре Гагарина, на благоустройство природного комплекса «Сосновый бор», на строительство спортивных объектов в школах № 96 и 81, на укрепление безопасности в образовательных учреждениях.