Глава Перми Алексей Дёмкин оценил экологичность производства на ПЦБК

На пермском ЦБК показали результаты реализации экологической программы. Комбинат не раз демонстрировал успехи по сбору и переработке макулатуры, а сейчас гости предприятия и журналисты увидели, то из себя представляют современные очистные агрегаты, которые делают промышленные стоки безопасными для природы. В ёмкостях вода после переработки макулатуры. Самый светлый из трех образцов без примесей и волокон – это пример работы специального агрегата – флотатора.С технологическим процессом в Пермской целлюлозно-бумажной компании в рамках рабочего визита познакомился глава Перми Алексей Дёмкин, а также депутаты краевого Заксобрания и партнёры предприятия. В результате инвестпроектов «Сила картона» и «Сила бумаги» были модернизированы картоноделательная и бумагоделательная машины. Повысилась производительность труда.Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края: "В Пермском крае уже 92 предприятия участвуют в этой большой программе. Предприятие ПЦБК, где мы сегодня были, прошло большую дорогу в этом направлении. Самое главное, губернатор эту программу поддерживает, депутатский корпус эту программу поддерживает, значит, все у нас получится".С вводом в эксплуатацию новых машин переработка макулатуры увеличилась до 300 тысяч тонн в год.Таким образом компания стала крупнейшим переработчиком вторичного сырья в России.По итогам 2020 стал больше и объём производства тарного картона. Сегодня каждый 20 гофроящик в стране выпущен ПЦБК.Роман Водянов, советник губернатора, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Предприятие очень серьезно занимается двумя направлениями – это повышение производительности труда и экологичность и всё, что с ней связано".Об экологических проектах компании рассказали на совещании. Так, за последние четыре года потребление водных ресурсов снизилось на 65%.Эдуард Гараев, партнёр ГК ПЦБК: "Данное производство не стоит на месте. Собственники его постоянно модернизируют, улучшают производство и качество выпускаемой продукции". Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что предприятие может рассчитывать на поддержку со стороны городских властей.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Таким предприятиям, которые в своей деятельности задействует почти 3 тысячи человек, платит порядка 1,5 млрд в бюджета разных уровней налогов, нужно всецело оказывать поддержку властей для того, чтобы такие бизнесы развивались".Переработка макулатуры — многоэтапный процесс. Использованная вода, без примесей и волокон, возвращается в реку только после прохождения биологических очистных сооружений, реконструкция которых в ближайшие годы продолжится за счёт средств ПЦБК.