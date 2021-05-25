В Перми состоится «Ярмарка кредитов» для самозанятых и предпринимателей

В Перми 26 мая для представителей малого, среднего и микробизнеса (МСП) впервые пройдет «Ярмарка кредитов». Свои наиболее выгодные финансовых продукты представят Сбербанк, «Банк Открытие», ТКБ, «МСП Банк», Промсвязьбанк, ВТБ, «Зенит», «АК Барс», а также Микрофинансовая компания Пермского края.Свободно проконсультироваться с представителями банков можно будет в течение четырех часов, с 14.00 до 18.00, у нового здания центра «Мой бизнес» на ул. Ленина, 68. Встреча пройдет на открытом воздухе. Для участников состоятся конкурсы, розыгрыш сувениров и памятных подарков.Банки помогут сориентироваться не только в льготном кредитовании, но и в программе получении кредитов на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0, инвестициях под ключ, получении средств для spv-компаний, а также рефинансировании по специальным ставкам. Кроме того, при сложностях в оформлении залоговых средств предприниматели могут получить государственное поручительство от Корпорации развития МСП Пермского края.Для самозанятых граждан будут действовать отдельные консультанты, которые подберут специальные условия и программы для создания или развития своего дела. Так, например, краевая Микрофинансовая компания разработала для плательщиков профессионального налога специальный льготный государственный заем от 50 тыс. до 1 млн. руб. со сроком выплаты до 3 лет.Напомним, по данным Федеральной налоговой службы в Пермском крае сейчас зарегистрировано более 26 тыс. самозанятых.